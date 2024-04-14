شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مصر، مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما جرى الإعلان عنه من إطلاق مسيرات إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

وعدّت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/ الإسرائيلية حاليًا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة. هجوم إيراني ضد إسرائيل وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.