شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: إصابة 3 جنود سوريين بنيران جماعات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية اللواء يوري بوبوف أن ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بنيران إرهابيين في منطقة العريم.

وجاء في تقرير نشره المركز "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل قصف لمواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، نفذته "جبهة النصرة في محافظة اللاذقية".

وأضاف أنه نتيجة لإطلاق النار، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع القوات الحكومية السورية.

وبحسب الجنرال فإن طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلق بشكل ينتهك بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي للجمهورية العربية.