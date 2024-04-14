شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

قلق مصري

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، تعليق رحلاتها الجوية إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة.وقال بيان نشرته وزارة الطيران المدني عبر حسابها على تطبيق فيس بوك: نظرًا إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان، بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه، وذلك لحين إشعار آخر.

أعربت مصر، مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما جرى الإعلان عنه من إطلاق مسيرات إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.