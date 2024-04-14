شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أردنى: سقوط شظايا صواريخ إيرانية على مرج الحمام فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تلفزيون المملكة الأردني إن شظايا صواريخ إيرانية سقطت على منطقة مرج الحمام السكنية بالعاصمة عمان.

وأضاف أنه جرى العثور على شظايا صاروخية بمنطقة الحسا في الطفيلة بجنوب المملكة، مشيراً إلى تحليق طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بكثافة.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية في الأردن، إن عشرات الصواريخ سقطت في عدة محافظات أردنية، ولكن دون إصابات.

وأظهرت لقطات بثتها القاهرة الإخبارية، بسقوط شظايا صاروخ بمنطق الحسا جنوبي الأردن.