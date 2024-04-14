شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض المطير.. تعليق الدراسة الحضورية بعدة محافظات في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد وفق الإمكانيات المتاحة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في بعض المدارس، تأثير بمنخفض المطير الذي ضرب البلاد.

وبحسب بيان بثته وكالة الانباء العمانية، فإن القرار يشمل محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة.

ويجري تطبيق القرار بدءًا من الغد الإثنين الموافق 15 أبريل 2024م على أن تستأنف الدراسة في المدارس يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024م . طوارئ منخفض المطير في عمان

وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال من صباح الغد الإثنين وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية لعمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ولفتت التوقعات إلى ان مع كميات الأمطار تتراوح من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

وفعّلت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية، ورفع درجة الجاهزية للحدّ من تداعياتها والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة.