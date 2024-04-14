شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستدعى سفير إيران ويطالبه بالتوقف عن التشكيك فى موقف عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن، وفق ما قال في حوار مع قناة "المملكة".

وقال الصفدى، إن "كل ما يشكل تهديدا للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا"، مضيفا: "كنا قد حذرنا من أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب والمزيد من التوتر في الإقليم."

من ناحية أخرى، قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وحذر العاهل الأردني وفق بيان للديوان الملكي اليوم الأحد، من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشددا على ضرورة وقف التصعيد فورا في الشرق الأوسط.