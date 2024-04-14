شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قرى وبلدات الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، عدة غارات على عدد من بلدات جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على كفركلا، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة الضهيرة استهدفت منزلا مكون من ثلاثة طوابق، وتم تدميره بالكامل.



كما شن الطيران الإسرائيلي غارة واستهدف منزلا في بلدة مارون الرأس في الحي المحاذي لمدينة بنت جبيل، وألقي صاروخين (جو-أرض)، كما قصفت القوات الإسرائيلية الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب.