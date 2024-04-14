شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف مبانى حزب الله وبنيته التحتية فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت العديد من المباني العسكرية والبنية التحتية التابعة لمنظمة حزب الله.



وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على مناطق كفركلا ومارون الراس ومركبا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ذلك، تم الهجوم على نقطة مراقبة في منطقة المطمورة.