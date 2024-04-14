شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي ينقذ 118 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

هجرة غير شرعية

الدمام - شريف احمد - أنقذ الأمن المغربي، في عرض ساحل إقليم طرفاية، اليوم، 118 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قاربين حاولا الإبحار نحو جزر الكناري.وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان اليوم، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.سبق وأنقذ الأمن المغربي 93 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة في عرض ساحل إقليم طانطان.وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان، أن وحدة تابعة لمراقبة السواحل المغربية أنقذت مهاجرين كانوا على متن قارب.ولفتت إلى أن هذا القارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري، مذكرة أنهم أُسعفوا، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.