شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بنابلس أحدهما جروحه خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيَين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال إن جراح أحدهما خطيرة للغاية.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت شارع المريج في مدينة نابلس، فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاصر مبنى سكنيا في شارع المريج وتطالب عبر مكبرات الصوت أحد المواطنين بتسليم نفسه.