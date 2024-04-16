مطارات دبي: حركة الطيران قد تتأثر بسبب العواصف الرعدية



طقس الإمارات

الدمام - شريف احمد - أعلنت مطارات دبي إن العواصف الرعدية الشديدة المتوقعة على الإمارة يومي 16 و17 أبريل الجاري، قد تؤثر حركة الطيران في مطار دبي الدولي.وحثت في بيان، الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي التحقق من حالة رحلتهم والتخطيط وفقاً لذلك.ودعت الركاب بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لتسهيل الحركة، نظراً للازدحام المتوقع وتراكم المياه على الطرقات المؤدية للمطار.

وفقًا لتوقعات المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا عمومًا، مع زيادة كميات السحب وهطول أمطار محلية على بعض المناطق، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، تتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة، مع هبات قوية أحيانًا.