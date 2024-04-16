شكرا لقرائتكم خبر عن المياه أغرقت الطرق.. صور ترصد آثار منخفض المطير على محافظة عمانية والان نبدء بالتفاصيل

أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة

الدمام - شريف احمد - بثت وكالة الأنباء العُمانية، صورًا جوية لآثار منخفض المطير على إحدى محافظة البريمي.وأظهرت الصور مياه الأمطار الناتجة عن منخفض المطير تغطي الطرق بشكل شبه كامل، ما يبين الأثر الشديد لتداعيات المنخفض.أعلنت سلطنة عُمان استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية بجميع المحافظات باستثناء محافظتي: ظفار والوسطى، ليوم غدٍ الأربعاء، نظرًا لاستمرار تأثر أجواء سلطنة عُمان بمنخفض جوي.

شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.



وكانت تحاليل المركز الوطني العُماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تُشير إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة من المتوقع أن تشتد غزارتها خلال الساعات القادمة.