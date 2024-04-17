شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الانقسامات.. تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية إلى أجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي كان مقررًا عقده في 28 أبريل بمدينة سيرت إلى أجل غير مسمى.

وعزا الباتلي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، تأجيل المصالحة نظرًا إلى الانقسامات بين القادة الليبيين مرة أخرى، معربًا عن أسفه لإبلاغ المجلس بتأجيل المؤتمر. دعم العملية السياسية وأكد باتيلي أنه سيواصل العمل من أجل دعم العملية السياسية، وتحديد موعد جديد لهذا المؤتمر.

وتقرر عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية خلال اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي في برازافيل في فبراير الماضي، والذي خُصص لليبيا.