شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولي: نواجه اضطرابات كبيرة بسبب الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مطار دبي الدولي اليوم الأربعاء، إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتًا مساء أمس الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.

