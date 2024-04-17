شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار فى تاريخها خلال 75 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هطول هو الأكبر منذ 75 عاماً، شهدت دولة الامارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

فقد أكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي للدولة، منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.

فيما من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ فى 9 مارس عام 2016.

وتمثل امطار الامارات بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.