شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلق رحلاتها بين القاهرة ودبي لحين تحسن أحوال الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها بين القاهرة ودبي مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية في الإمارات.

وتتأثر الرحلات داخل وخارج الإمارات بالظروف المناخية السيئة، مما يؤدي إلى تأجيل وتحويل وإلغاء الرحلات.



وأوقف مطار دبي وهو واحد من أكثر المطارات ازدحاما، في العالم، بشكل مؤقت عمليات الطيران، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة إلى باكستان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

