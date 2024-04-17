شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. تمديد التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة بسبب استمرار الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة دبي، تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس و الجمعة 18 و 19 أبريل 2024.

وكانت الإمارات قد شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وتسببت في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي للنظام الالكتروني.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات في بيان مساء أمس الثلاثاء إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية "تعد حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية وهي الأغزر منذ 75 عامًا، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر".

وتداولت حسابات إماراتية على منصات التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو لغرق شوارع في المناطق الشمالية بالإمارات، وتعطل مركبات، وجريان كبير لمياه الأمطار في الأودية.

ودعت الحكومات المحلية المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل، والعمل عن بعد، فيما دعت هيئة الشؤون الإسلامية المصلين عدم الذهاب للمساجد والصلاة في المنازل.