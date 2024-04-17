شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال اعتقل نحو 100 صحفي منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال

الدمام - شريف احمد - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 صحفي فلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي.وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها أن من بين المعتقلين عشر صحفيات، ومعظمهم تعرضوا للضرب لحظة الاعتقال رغم وجود حالات مرضية بينهم لم يتلقوا أي نوع من العلاج والمتابعة الصحية.وبينت أن ذلك يهدد حياتهم بالخطر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها جموع الأسرى والأسيرات في المعتقلات التي تشهد الضرب والإهانة والتهديد والحرمان من أبسط الحقوق بزيارات الأهل والمحامين وكذلك منع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم في مخالفة واضحة لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية.وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المصير المجهول للعديد من الصحفيين المعتقلين من قطاع غزة في اختفاء قسري وتهديد حقيقي لحياتهم.وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة بحق الأسرى والأسيرات من الصحفيين في سجون الاحتلال.وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد وثقت في تقرير لها قتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 140 صحفياً منذ بدء العدوان على غزة قبل 193 يوماً.