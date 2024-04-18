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الخليج اليوم .. محمد بن راشد: الإمارات في خير بقيادة محمد بن زايد وبجهود المخلصين

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

 

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها.. بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تواصل الليل بالنهار".

 

وأضاف سموه: "الأزمات تظهر معادن الدول والمجتمعات … والأزمة المناخية الطبيعية التي مررنا بها أظهرت حرصاً ووعياً وتماسكاً وحباً كبيراً لكل ركن من أركان الدولة من جميع المواطنين والمقيمين فيها .. حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها وأدام ومجدها وعزها وسلامتها".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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