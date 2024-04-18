شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تتعرض لمحاولات تصفية ممنهجة ومتعمدة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي يوم الأربعاء، أن قطاع غزة تحول لمقبرة جماعية ومنطقة منكوبة تنعدم فيها كل أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية، ويواجه فيها الشعب الفلسطيني تحدي الموت، سواء جراء القصف اليومي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.



نصرة القضية الفلسطينية

وجدد العسومي تأكيده على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.