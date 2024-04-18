شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر المصرية مساء أمس الأربعاء، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية بسبب الأحوال الجوية.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، مشيرة إلى إيقاف حركة الملاحة، وجميع الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

