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إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر المصرية مساء أمس الأربعاء، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية بسبب الأحوال الجوية.
وأفادت الهيئة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، مشيرة إلى إيقاف حركة الملاحة، وجميع الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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