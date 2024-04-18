شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 9 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى، مقتل تسعة عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح الجيش الصومالى، فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، في قرية تفلو على بعد 28 كلم عن جنوب مدينة بارطيرى بإقليم باى، وأنه تم مصادرة 7 بنادق من طراز كلاشينكوف، وبندقية رشاش، وصناديق ذخيرة خلال العمليات العسكرية.