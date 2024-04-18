شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع العراق 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الأمريكية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقى أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس، أن مذكرات التفاهم في مجالات النفط والطاقة والتكنولوجيا والإلكترونيات.

وفي سياق متصل، بحث السوداني، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرب في قطاع غزّة.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما بمقر إقامة رئيس الوزراء العراقي بواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع، رؤية الحكومة العراقية لمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومسار تحقيق الانتقال إلى علاقة ثنائية تتسم بالتعاون والشراكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع منطقة الشرق الأوسط، والحرب في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري واحتواء الصراع.

من جانبه.. أكد السيناتور الأمريكي جراهام تقديره لـ "خطوات العراق ومسار التعاون والشراكة والعلاقات الثنائية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان السوداني قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت الماضي على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.