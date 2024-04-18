شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: سنواصل التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تهديدات المعتقلين

الدمام - شريف احمد - أكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة.وفي اتصال هاتفي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حول الأوضاع في فلسطين والمنطقة، أشار إلى الاهتمام بإصلاح وتعزيز السلطة الفلسطينية.وأمس كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقريرا عن شهادات معتقلين من غزة.واحتوى على تعرض مرضى وكبار سن وذوو إعاقة إلى إساءة معاملة في أثناء احتجازهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.كما شملت الضرب والحرمان من الطعام والماء والإجبار على المكوث في أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب.

وأوضحت أن عددًا ممن أفرج عنهم، ومنهم طفل، كانوا مصابين بجروح ناجمة عن عض كلاب.

وذكر بعض المحتجزين أنهم هُددوا بإبقائهم لمدة طويلة رهن الاعتقال، وبإلحاق إصابات أو قتل أفراد أسرهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم.