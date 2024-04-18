شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 40 فلسطينيًا في الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 40 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين ورام الله بالضفة الغربية، ترافق معها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ولفتت إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 8300 فلسطيني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل التكتم على أعداد الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 195 على التوالي.