شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الشرق الأوسط بالأمم المتحدة: 40 ألف فلسطيني بين مقتول ومفقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ممثلة تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمم المتحدة المعني بالشباب والسلام والأمن، سارة المسعودي، أن شباب المنطقة منهكون مضيفة بينما أتحدث إليكم الآن أكثر من 40 ألف فلسطيني من الشباب والأطفال والنساء والرجال إما قتلوا أو أنهم تحت الأنقاض.

وأكدت ممثلة تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمم المتحدة على ضرورة مواجهة التحديات والحروب والنزاعات وانعدام الأمن، المستمرة لأجيال. جاء ذلك خلال جلسة بمجلس الأمن حول الشباب في منطقة الشرق الأوسط

ولفتت ممثلة الشباب انا هناك العديد من التحديات التي يواجها الشباب في المنطقة منها ما يتعلق بالمشاركة الهادفة في السياسة وعمليات السلام. وأن هناك تحدي يكمن في الحركة في منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الشباب يواجهون متطلبات شديدة التعقيد في السفر تتمثل في صعوبة الحصول على تأشيرات السفر الأمر الذي يحول دون مشاركتهم على المستويين الإقليمي والعالمي

وأضافت ممثلة الشباب أنه لمواجهة هذا التحدي، إن الشباب يستخدمون قوة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي للنهوض بالسلام مؤكدة إنهم يخلقون مجتمعات رقمية متعاونة وتتحدى الحدود والخوف.