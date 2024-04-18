شكرا لقرائتكم خبر عن سحابة خضراء فى سماء الإمارات بالتزامن مع منخفض الهدير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحابة خضراء لاحت فى سماء الإمارات وتحديدا دبى، وظهرت فى مقاطع فيديو وصور متداولة للمنخفض الجوى العنيف الذى ضرب البلاد، أمس الأربعاء، الذى عُرف باسم "الهدير".

وآثار شكل السحابة استفسارات عدة، وراحت بعض التكهنات لربطها بعلامات يوم القيامة، وهو ما نفاه خبراء الفلك بالإمارات، مؤكدين أنها تعتبر ظاهرة جوية معروفة، وتتم ملاحظة السحب الخضراء بشكل شائع مع الأحداث الجوية القاسية، وخاصة العواصف الرعدية أو العواصف الرعدية الشديدة.



ولا تختلف السحابة الخضراء عن السحاب الآخر الأبيض، أو الأسود، إلا من ناحية حجم المطر فيها، ويرجع اللون الأخضر للسحب في المقام الأول إلى تشتت ضوء الشمس بواسطة قطرات الماء أو بلورات الجليد داخل السحب.

سحابة خضراء فى الإمارات



وتعتبر السحب الخضراء ظاهرة جوية نادرة ولكنها ملفتة للنظر. على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها من عالم آخر، إلا أنها بمثابة تذكير بالطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يحتمل أن تكون خطرة للطقس القاسي.

وعادة تظهر السحب الخضراء بشكل شائع مع حالات الطقس السيئة، وخاصة العواصف الرعدية أو العواصف الرعدية الشديدة، فخلال هذه العواصف، يمكن لغروب الشمس أو ضوء الشمس ذو الزاوية المنخفضة أن يمر عبر الغلاف الجوي بزاوية تعزز تشتت الأطوال الموجية الأقصر للضوء، مثل الأخضر والأزرق.

وفي بعض الأحيان، يمكن تكثيف اللون الأخضر إذا كانت العاصفة تحتوي على حبات برد كبيرة. يمكن أن يؤدي وجود حبات البرد في سحابة العاصفة إلى تعزيز تشتت الضوء، ما يساهم في اللون الأخضر.

وكانت الإمارات قد شهدت أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما؛ بسبب عاصفة جوية نادرة، نتج عنها إغلاق مطارات وتعليق رحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم إمارات الدولة الخليجية.