شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أمميون يدعون لاحترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التدمير الممنهج والمتعمد للنظام التعليمي في قطاع غزة، والهجمات على المدارس والجامعات والمعلمين والطلاب، وتدمير أو تضرر أكثر من 80% من المنشآت التعليمية في القطاع، فضلاً عن قتل 5,479 طالباً، وإصابة 7819 آخرين، وقتل 261 معلماً وإصابة 756 آخرين، و95 أستاذاً جامعياً، وحرمان 625 ألف طالب من التعليم، بالإضافة إلى تدمير 13 مكتبة عامة، والأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على مستندات منذ 150 عاماً.وأشاروا في بيان وقع عليه 25 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان، إلى تعرض 195 موقعاً تراثياً، و227 مسجداً وثلاث كنائس للتدمير أو الأضرار، واستهداف مدارس الأمم المتحدة التي تأوي المدنيين النازحين قسرياً، بما في ذلك الأماكن التي أعلنها الجيش الإسرائيلي آمنة، ومنع الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على منح دراسية في الجامعات بالخارج، من الالتحاق بجامعاتهم، بما يمثل نمطاً ممنهجاً من العنف لتدمير أسس المجتمع الفلسطيني.ودعا الخبراء لاحترام القانون الدولي، وحماية المؤسسات التعليمية والطلاب والمعلمين، والتزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يناير الماضي، ودعم حق أطفال فلسطين في التعليم، وفِي مستقبل أكثر سلاماً وعدلاً.