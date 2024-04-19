شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل أكثر من 14 ألف طفل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم مستمرة

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية قتل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 14685 طفلاً منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.بالإضافة لاستشهاد 30 طفلاً بسبب الجوع والجفاف، وبينت الوزارة أن نحو 50 طفلاً يصلون يومياً لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يعانون سوء التغذية.وأشارت إلى أن 9670 امرأة قتلهن الاحتلال في عمليات القصف المكثف على الأحياء السكنية والمنازل وتجمعات الفلسطينيين في مناطق قطاع غزة، وذلك في ظل جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.ولفتت النظر إلى استشهاد 515 من فرق الإنقاذ والطواقم الطبية منذ بدء العدوان، جراء استهدافهم بشكل مباشر من الاحتلال، الذي تعمد منع الأطقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى من تحت البنايات السكنية التي يقصفها بشكل مكثف في مدن ومخيمات قطاع غزة.