شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل.. 42 شهيدًا فى 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسرائيل.. أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 4 مجازر فى القطاع، أسفرت عن استشهاد 42 شخصًا، وإصابة 63 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم - أن حصيلة الحرب الإسرائيلى المتواصلة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 34 ألفا و12 شهيدًا، و76 ألفا و833 مُصابًا.



وأضافت أن أكثر من 730 ألف مواطن فى غزة وشمالها يعانون انعدام الخدمات الصحية الحقيقية، واتهمت الاحتلال الإسرائيلى بتعمّد تدمير المنظومة الصحية فى قطاع غزة، فى حين عُثر على نحو 30 شهيدًا فى مقبرتين بساحة مجمع الشفاء الطبي، بينهم جثامين نساء ومسنين، ولم يُعرف مصير نحو ألف شخص كانوا داخل المجمع.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى قصف مناطق عدة فى غزة فى اليوم الـ 196 من الحرب، فيما تواصلت الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال فى عدة محاور.



وفى السياق، ذكر مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، أن مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جديدة تهدد السكان وتتمثل فى توقف جميع آبار المياه بشكل كلى منذ أسبوعين.



وأضاف المكتب، أن المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد؛ بسبب انقطاع المياه سيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط ميكروت منذ بداية العدوان.



ودمر العدوان محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولى من شبكات المياه بالمدينة.



وأشار إلى أن الأزمة بلغت ذروتها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والاستهلاك ما يتطلب من الجهات المعنية التدخل العاجل لتوفير الوقود.