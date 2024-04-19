شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن لنظيره الإيرانى: لن نسمح بخرق أجواء بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم /الجمعة/، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة، مشددا، على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل، وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.



وأكد الصفدى - فى اتصال هاتفى مع نظيره الإيرانى حسين أمير عبداللهيان، بعد أنباء عن "هجمة" إسرائيلية ضد إيران - أن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.



وأبلغ الصفدي، نظيره الإيراني، ضرورة عدم خرق أجواء الأردن، مشيراً إلى أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه فى استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضاً.



وشدد على أن التصعيد الحالى لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيد عن العدوان الإسرائيلى على غزة، والذى يجب أن يكون وقفه الأولوية التى تتكاتف من أجلها جميع الجهود.



من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.



وكان الصفدى قال - فى تغريدة على حسابه على منصة (X) اليوم - إن التصعيد الإقليمى خطر يجب منعه. وأضاف "ندين كل الأعمال التى تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلى الوحشى على غزة".



وأكد أن "هذه هى الأولوية الآن"، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيداً عن العدوان الإسرائيلى على غزة وجهود وقفه فورياً.



وكان الصفدى قد التقى اللهيان أمس، على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولى فى نيويورك.