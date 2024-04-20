شكرا لقرائتكم خبر عن بينها تدمير 80% من المدارس.. جرائم الهجوم الإسرائيلي في غزة بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف خبراء أمميون إحصائية خطيرة لجرائم الهجوم العسكري على غزة.

وأشاروا إلى أن هجوم الاحتلال أدى لاستشهاد أكثر من 5,479 طالباً و261 معلماً و95 أستاذاً جامعياً. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأصيب أكثر من 7819 طالباً و756 معلماً مع تزايد الأعداد كل يوم، كما أنه لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم.

وأكدوا أن الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، مما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.

ولفتوا إلى تضرر أو تدمير أكثر من 80% من المدارس في غزة، مبينين تدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم الإبادة التعليمية. تضرر 195 موقعاً تراثياً وجرى تدمير أو تضرر 195 موقعاً تراثياً، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاماً من التاريخ، و227 مسجداً.

كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، وهدم الجيش الإسرائيلي جامعة الإسراء في 17 يناير، وهي آخر جامعة متبقية في غزة.

وأكدوا أن تلك الهجمات تمثل نمطاً ممنهجاً من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني.