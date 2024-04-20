شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف رفح والان نبدء بالتفاصيل

قصف متواصل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح الليلة الماضية جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح باستشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غرب المدينة.ترافق ذلك مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية من المدينة، التي تهدد قوات الاحتلال باجتياحها على الرغم من التحذيرات الدولية من عملية الاجتياح في ظل وجود أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني داخل المدينة.وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية شواطئ المدينة بكثافة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال عدة مخيمات وسط القطاع.