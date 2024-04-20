شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

اضطرابات جوية

الدمام - شريف احمد - قالت طيران الإمارات إنها استأنفت جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي الدولي اعتبارًا من اليوم السبت.وكانت مطارات دبي في الـ 17 من إبريل الجاري أصدرت بيانًا طالبت فيه المسافرين عدم التوجه للمطار إلا في حالات الضرورة.وقال مطار دبي الدولي الأربعاء الماضي، إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.وأضاف في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.