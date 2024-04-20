الخليج اليوم .. تصرف إنساني لرئيس الإمارات مع سيدة تونسية يثير تفاعلا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد رواد مواقع التواصل بطريقة استماع رئيس الإمارات لسيدة تونسية على كرسي متحرك خلال تكريمها بجائزة أبو ظبي لعملها البطولي خلال حريق اندلع عام 2022 في أبو ظبي.

ووثق مقطع فيديو لحظة استماع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتونسية إيمان الصفاقسي، وهو جاثيا على ركبتيه خلال تكريمها في حفل "جائزة أبوظبي" الذي أقيم في قصر الحصن بأبوظبي.

وعبر نشطاء السوشيال ميديا عن مدى إعجابهم وفخرهم بأسلوب الرئيس الإماراتي خلال الحديث مع الصفاقسي، والذي وصفوه بالمتواضع والإنساني.

وعلق ناشط قائلا: "رئيس الدولة يكرم إيمان الصفاقسي.. لإنقاذ أرواح ناس من حريق مما تعرضت لإصابة وأصبحت مقعدة..أبوخالد يكرمها شخصيا.. قمة في التواضع وثقة بالنفس وهذه رسالة لنا نحن أبناء الدولة أن نتخلق بأخلاق قيادتنا عندما نتعامل مع الآخرين.. فعلا وأثق الخطى يمشي ملكا.. دولة لاتعترف بالعنصرية الجميع مقامهم واحد في عيون القيادة".

وكتب آخر: "ويقولون عندنا مطر وغرقنا نحن دوله إلا مستحيل بقياده الشهم الفلاحي ما نغرق إلا في حب هذا الوطن.. الشيخ محمد بن زايد يكرم إيمان الصفاقسي في جائزة أبوظبي ساعدت أشخاص في حريق مبنى فأصيبت".

وقال ناشط: "قمة التواضع والإنسانية وقمة التكريم… صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يقدم جائزة أبوظبي إلى إيمان الصفاقسي التي ساهمت في إنقاذ أشخاص في حريق مبنى سكني في الخالدية وتعرضت لإصابة".

فيما علق أحدهم قائلا: "كل اللي شافوا فيديو سيدي رئيس الدولة مع إيمان الصفاقسي تأثروا بتواضع سيدي بوخالد وكيف قضى وقت طويل بالنسبة لمناسبة تكريم في الحديث معاها، لكن إيمان تستاهل لأنها وكما يقول عنها ولدها لما يكلم أصحابه (سوبر هيرو ) حطيت لكم فيديو التكريم وفيديو ثاني يوضح بطولة ايمان".

وعبرت السيدة التونسية عن شكرها وامتنانها لرئيس الإمارات على تكريمها، وخالص أمنياتها بدوام الأمان على دولة الإمارات".

وكانت الصفاقسي قد قامت بعمل بطولي إنساني، حيث أسهمت بخبرتها في مجال الإسعافات الأولية بتقديم العون إلى مصابي حريق شب في منطقة الخالدية بالعاصمة أبوظبي عام 2022، جراء انفجار أنبوب غاز.

وكرم رئيس الإمارات، ثماني شخصيات قدمت أعمالا قيمة إلى مجتمع الإمارات، بجائزة أبوظبي في دورتها الـ11، خلال الحفل الذي أقيم في قصر الحصن بأبوظبي، أمس الجمعة.

وشهدت الدورة الـ11 تكريم أفراد قدموا إسهامات تعود بالنفع على دولة الإمارات في العديد من المجالات، منها التعليم والاستدامة والطب والإغاثة الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي، بجانب تمكين أصحاب الهمم.

وهنأ رئيس الإمارات بهذه المناسبة جميع المكرمين بالجائزة، مشيدا بـ"جهودهم المخلصة والملهمة وبصماتهم الإيجابية في خدمة المجتمع".