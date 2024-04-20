الخليج اليوم .. بنحو 5 ملايين دولار.. دعم سعودي جديد لمعالجة سوء التغذية في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت السعودية مساهمة جديدة بما يقرب 5 ملايين دولار لمعالجة سوء التغذية بين عشرات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في 11 محافظة يمنية.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في بيان صحافي، الخميس، إنه تلقى منحة جديدة بقيمة 4.85 مليون دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم جهوده في معالجة سوء التغذية الحاد المعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

وأضاف البيان أن هذه المنحة، التي تستمر لمدة عام، ستمكن البرنامج من توفير المكملات الغذائية الجاهزة للاستخدام والدقيق المدعم للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والمرضعات في المناطق المتضررة من الأزمة في اليمن، مع التركيز على علاج سوء التغذية.

وأشار البرنامج إلى أن هذه المبادرة، والتي تستمر لمدة عام واحد، سيستفيد منها 86,985 طفلا وامرأة من الفئات الضعيفة في محافظات أبين وعدن والضالع والحديدة والمهرة وحضرموت ولحج ومأرب وشبوة وسقطرى وتعز.

وأكد مدير مكتب "الغذاء العالمي" وممثله في اليمن؛ ريتشارد راجان أن "هذا التمويل الإضافي من مركز الملك سلمان بالغ الأهمية لدعم الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر في هذه المحافظات.. لكل طفل الحق في حياة صحية، وخالية من الجوع".

من جهته، عبّر مدير المساعدات الصحية والبيئية في مركز الملك سلمان؛ عبد الله المعلم، عن فخره بالشراكة مع البرنامج الأممي لدعم علاج سوء التغذية بين السكان الأكثر تضررا في اليمن،

وأردف: "إن ضمان صحة ورفاهية كل طفل وأم هو التزام طويل الأمد لنا.. ولا يقتصر الأمر على توفير المكملات الغذائية فقط؛ بل يتعلق أيضاً بغرس الأمل والمرونة من أجل مجتمع أقوى وأكثر صحة".