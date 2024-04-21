شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية توقع اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة المرأة) مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية التعاون الخاصة بخطة عمل عام 2024، لتنفيذ برامج التعاون بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية.

وأشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية خاصة بخطة العمل لعام 2024 لتنفيذ برامج التعاون بين الجانبين الذي بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2016 .



وأضافت أن التعاون بين الجانبين يتم من خلال برامج مختلفة هي جزء من تعاون بدأ مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها ومن أهم هذه البرامج برنامج المرأة والأمن والسلام، وهو من البرامج الناجحة التي تم من خلالها وضع استراتيجية المرأة العربية للأمن والسلام واستراتيجيات الدول العربية والتقارير الخاصة بالدول العربية في هذا الملف التي تتم كل عامين.

‏وأضافت أنه توجد ملفات تعاون أخرى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشمل ملف مناهضة العنف ضد المرأة وهناك تعاون في الملفات السياسية وسوف نبدأ معهم تعاونا في الملف الاقتصادي.

‏وأعربت عن سعادتها لوجود امرأة عربية هي الدكتورة سيما بحوث (الأمين العام المساعد الأسبق لجامعة الدول العربية) على رأس هيئة الأمم المتحدة للمرأة لأول مرة.

وقالت إن المرأة الفلسطينية على رأس أولويات جامعة الدول العربية بكل قطاعاتها ومنها قطاع الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجامعة ستشهد خلال الأيام المقبلة، سلسلة من الاجتماعات بشأن تداعيات الحرب على غزة ومنها تداعياتها على المرأة العربية.

‏أضافت أن جامعة الدول العربية تعطي أولوية لملف المرأة في مناطق النزاعات، حيث عملت مع مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في مناطق اللجوء.

من جهتها، أعربت الدكتورة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية عن اعتزازها بالتعاون مع الجامعة العربية الذي بدأ عام 2016، و تعمق خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى معاناة المرأة في مناطق النزاع في المنطقة خاصة ما يحدث في غزة حيث قتلت 10 آلاف امرأة من بينها ستة آلاف أم، ووجهت الشكر للسفيرة هيفاء أبو غزالة على دورها في دعم قضايا المرأة بالمنطقة العربية، مشيرة إلى تحقيق إنجازات كبيرة في ملف المرأة بين الأمم المتحدة والجامعة العربية مثل شبكات وسيطات السلام ولجنة الطوارئ وتوسيع التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

‏وقالت إن هذا التعاون يجرى بين منظمين تتشاركان في القيم والمبادئ والتوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بحقوق المرأة.

‏وأضافت أنه رغم التحديات التي تواجه قضايا المرأة في المنطقة، فإن هناك فرصا سانحة، وهي الفرص التي نسعى للاستفادة منها بالتعاون مع الجامعة العربية.