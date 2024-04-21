شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية فى عدد من المناطق بالسعودية بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أحوال الطقس غير مستقرة بعد مناطق فى السعودية، حيث تظهر آخر صور الأقمار الصناعية التى رصدت، اليوم الأحد، وجود سحب رعدية تؤثر في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تترافق بأمطارٍ متفاوتة الكثافة.

وتشير التوقعات إلى تحرك السحب الرعدية نحو محافظات الجبيل والدمام والخبر والظهران خلال الساعات المقبلة، كما من المتوقع أن تشهد أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة أمطاراً رعدية متفاوتة الغزارة، تحديداً أجزاء من جازان وعسير ونجران.

وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، أعلنت الإدارات التعليمية فى مناطق (عسير ونجران وشرورة) تحويل الدراسة أونلاين بشكل مؤقت، وحرصًا على سلامة الجميع.

فى هذا السياق، أعنت الإدارة التعليمية فى نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، وجعلها عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإدارات تعليم نجران ومحافظات (خباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب، ويدمة، ومكاتب التعليم).

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

كما كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من عسير ونجران وجازان والباحة والرياض.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجلت 13 محطة بعسير كميات أمطار تراوحت بين 0.2 و21.6 مم.

وأوضح المركز، أن نجران سجلت 4 محطات رصد كميات تراوحت بين 0.4 و4 مم، فيما تراوحت كميات الأمطار بمحطات رصد جازان الأربع بين 0.2 و3.4 مم.

وفي الرياض، سجلت محطة القطار أمطاراً 0.8 مم، والمخواة بالباحة 24 مم.

وناشد المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية جميع المواطنين الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.