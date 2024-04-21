شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يزور الإمارات غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ، غداً الإثنين، زيارة إلى دولة الإمارات. وفق وكالة الأنباء العُمانية.

يبحث السلطان هيثم ومحمد بن زايد رئيس الإمارات، خلال الزيارة مجمل مستجدات الساحة الإقليمية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأيضا العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

تكتسب الزيارة أهمية كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية للشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. وفق الوكالة العُمانية.

وأشارت إلى التطور الذى شهدته العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وأشارت الوكالة، إلى أن سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تعملان على تعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتسعى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها في عام 1991، إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية، والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين العُماني والإماراتي في الحاضر والمستقبل.

يذكر أن الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين نتج عنها توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة.