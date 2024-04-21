شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 48 شهيدا نتيجة 5 مجازر ارتكبها الاحتلال بالقطاع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 48 شخصا وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا التحديث يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا 97 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76 ألفا و980 مصابًا، علما بأن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ومن جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه"، متوقعا وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر.

وأضاف أن الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، فيما لايزال مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر مجهولا بعد انسحاب الاحتلال، مطالبا بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود، وبعضهم سرقت أعضاؤهم.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد انتشلت، في وقت سابق اليوم، جثامين 50 فلسطينيًا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب القطاع.