شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى: نعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليميين، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، يعد فرصة لتعزيز الحوار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومواصلة تعزيز التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي .



وأوضح البديوي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد أن المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون سيعقد غدا الاثنين في دوقية لكسمبورج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل.



وأشار إلى أن العمل بين الجانبين يعزز العلاقات الثنائية ويطور آليات جديدة للتعاون، مما سيسهم في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والملفات.