شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله ويحرقون حظيرة للأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية برقا شرق رام الله، وأحرقوا حظيرة للأغنام.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن مستوطنون هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة للأغنام يعود للمواطن نظام علي معطان، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية.

وتابع أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب أهالي القرية.