شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركى يصل إلى بغداد فى أول زيارة رسمية للعراق منذ 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الاثنين، إلى مطار بغداد الدولى، فى أول زيارة رسمية للعراق منذ 13 عاما.

وذكرت قناة السومرية نيوز أن وفدا حكوميا ونيابيا كبيرا ورفيع المستوى، يرافق الرئيس التركى خلال زيارته للبلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، قد وصف زيارة أردوغان، إلى العراق بأنها ليست زيارة عابرة، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الأزمات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي اليوم الاثنين أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق ستشهد نقطة انطلاقة كبيرة للغاية في العلاقات الثنائية بين البلدين .

وقال العوادي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن العراق وتركيا سيوقعان اتفاقا استراتيجيا يشمل المياه والزراعة.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيعلن عن تأسيس صندوق خاص مع تركيا من أجل خطة طويلة الأمد محتواها أن تسهم تركيا بإنشاء مشاريع عملاقة كبرى في العراق.