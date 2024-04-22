شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يشدد على ضرورة تأمين البعثات الإنسانية والمساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية الي تيسير مرور المساعدات والبعثات الإنسانية في غزة وتأمينها بشكل عاجل ومستدام لخدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أنه لم تتمكن احدي البعثات من إكمال مهمتها في مستشفيات كمال عدوان والعودة بسبب التأخير الشديد عند نقاط التفتيش واستمرار الأعمال العدائية. وأنه نتيجة لذلك، لم يصل الوقود والإمدادات الطبية إلى كمال عدوان للمرة الثانية خلال الأيام السبعة الماضية، مما يزيد من المخاطر الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يتم علاجهم هناك.

وأضاف المسؤول الأممي أنه تمكن الفريق من إخلاء أربعة مرضى من كمال عدوان مع القائمين على رعايتهم منهم طفل وسيدة واخر تم بتر قدمة فيما سيتم إجلاء ثلاثة من المرضى إلى خارج غزة في الأيام المقبلة.

وشدد المسؤول الأممي علي ضرورة امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة مطالبا بضرورة وقف اطلاق النار