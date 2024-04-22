شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تضم 51 شاحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المملكة لإيصال المساعدات لسكان القطاع الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة لدعم ومساندة صمود الفلسطينيين، والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت القوات المسلحة الأردنية فى بيان اليوم أن القافلة تضم 51 شاحنة، تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية، ليتم توزيعها من خلال الجهات المعنية فى القطاع.

وأكّدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة فى إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوى لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا، باتجاه مطار العريش الدولى أو من خلال عمليات الإنزال الجوى على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.