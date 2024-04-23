الخليج اليوم .. مجلس التعاون الخليجي: حروب المنطقة تضعنا في منعطف خطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن حروب المنطقة تضعها في منعطف خطير ومستقبل مظلم وعواقب كارثية.

وشدد الأمين العام على هامش منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ومحيطها.

وقف النار والعمليات العسكرية

كما طالب اسرائيل بوقف اطلاق النار ووقف عملياتها العسكرية ودخول المساعدات الانسانية إلى غزة دون تأخير.

ومطالباً المجتمع الدولي أيضاً اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اسرائيل ردا على العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين.

ضبط النفس

وأشار إلى أن أوضاع المنطقة أخذت منحى خطيراً بالنسبة إلى شعوب المنطقة ويجب على الأطراف كافة ضبط النفس.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، اليوم في دوقية لوكسمبورغ.