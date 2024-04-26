شكرا لقرائتكم خبر عن 34356 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

عدوان متواصل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 203 على التوالي إلى 34356 شهيدا.وارتفع عدد الجرحى إلى نحو 77368 جريحا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 51 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 75 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.استشهد 8 فلسطينيين مساء أمس الخميس، وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف قافلة مساعدات بمدينة غزة.وأفادت الصحة الفلسطينية بأن 8 فلسطينيين استشهدوا جراء استهدافهم في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من قوافل المساعدات في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لجنوب قطاع غزة، واستهدف القصف بلدات الشوكة والنصر والفخاري شرق مدينة رفح.