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من الرياض.. الرئيس الفلسطيني ينادي بوقف القتال في غزة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف القتال وتزويد غزة بالمساعدات، مناديًا بالوقف العاجل لتهجير الفلسطينين من غزة.
وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، تجاوز 34 ألفا خلال 200 يوم منذ الـ 7 من اكتوبر معظمهم من النساء والأطفال.

الرئيس الفلسطيني في الرياض

كان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له، وصل إلى العاصمة الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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