شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرفض أى تصعيد عسكرى إسرائيلى على مدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، رافضا أى تصعيد عسكرى اسرائيلى على مدينة رفح الفلسطينية.



وحذر العليمى - خلال استقبال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية - من عواقب التصعيد العسكرى الإسرائيلى على مدينة رفح الفلسطينية التى من الممكن أن تحدث كارثة بحق سكان المدينة التى فر إليها نحو 1.4 مليون فلسطينى من وحشية الاحتلال الاسرائيلى الغاشم.



من جانبه أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن هذا اللقاء يمثل رسالة دعم قوية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتقديره البالغ لتعاطى المجلس مع جهود ومبادرات السلام، التى تعكس مسؤولية عالية تجاه الشعب اليمني، والحرص على تخفيف معاناته التى طال أمدها.



كما أكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبى على أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام فى البلاد، بما فى ذلك تعزيز دور الحكومة فى السيادة على مياهها الإقليمية.