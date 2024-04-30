شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والسعودية يبحثان أوجه التعاون فى مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن والسعودية أوجه التعاون في مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين، وأكدا الحرص على تطوير هذا التعاون وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، الإثنين، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.



وأكد الخصاونة ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية التي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.



وحضر اللقاء، طبقًا لبيان مجلس الوزراء الأردني، وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري.